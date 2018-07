Hamburg (AFP) Die Industriegewerkschaft Metall will flexiblere Arbeitszeiten für Eltern durchsetzen. Eine interne Mitgliederbefragung habe ergeben, dass es ein starkes Bedürfnis nach einer anderen Arbeitszeitorganisation gebe, sagte der Vorsitzende Detlef Wetzel in einem vorab veröffentlichten Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit". Unter anderem arbeite die IG Metall an einem Konzept für Eltern von Kleinkindern, die vorübergehend weniger arbeiten wollen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.