Brüssel (AFP) Die transatlantischen Beziehungen waren zuletzt belastet, doch Russlands Staatschef Wladimir Putin hat die USA und Europa wieder zusammengeschweißt. "Wenn jemand in der russischen Führung dachte, sie könnten einen Keil zwischen die Europäische Union und die Vereinigten Staaten treiben, dann haben sie sich eindeutig verrechnet", sagte US-Präsident Barack Obama am Mittwoch in Brüssel. Auch Kritik am gemeinsamen Freihandelsabkommen versuchte Obama zu zerstreuen.

