Kassel (AFP) Provisionen zusätzlich zum Gehalt müssen bei der Berechnung des Elterngeldes berücksichtigt werden. Dies gilt zumindest dann, wenn die Provisionen regelmäßig und mehrmals im Jahr ausbezahlt werden, wie das Bundessozialgericht (BSG) in einem am Mittwoch verkündeten Grundsatzurteil entschied. Damit waren die Klagen von drei Frauen in letzter Instanz erfolgreich. Die Behörden hatten ihre Provisionszahlungen bei der Einkommenshöhe unberücksichtigt gelassen, weil es sich dabei steuerrechtlich um "sonstige Bezüge" handele.

