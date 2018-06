Berlin (AFP) Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat die vom Kabinett beschlossene Reform der Krankenkassenbeiträge scharf kritisiert. DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach nannte es am Mittwoch in Berlin "unverantwortlich und nachhaltig ungerecht, dass die Bundesregierung alle künftigen Kostensteigerungen in der gesetzlichen Krankenversicherung ausschließlich bei den Versicherten abladen will". Die Arbeitgeber müssten wieder einen paritätischen Beitrag leisten, forderte sie.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.