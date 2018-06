Vatikanstadt (AFP) Der wegen eines Finanzskandals in die Kritik geratene Limburger Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst kehrt nicht in sein Bistum zurück. Nach einer monatelangen Hängepartie nahm Papst Franziskus am Mittwoch das Rücktrittsgesuch des bereits seit Oktober suspendierten Bischofs an. Eine kircheninterne Prüfung der Baukosten für einen neuen Bischofssitz zeigte schwere Fehler auf. Der Bischof war offenbar früh über die Kostenexplosion informiert.

