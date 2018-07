Berlin (AFP) Etwa ein Drittel der EU-weit geschützten Tierarten befindet sich in Deutschland in einem "schlechten Zustand". Das teilte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) am Mittwoch in Berlin bei der Vorstellung der in dieser Form erstmals vorgelegten bundesweiten "Berichte zur Natur" mit. Zu den Problemfällen zählen demnach diverse Vogelarten, aber auch Schmetterlinge, Amphibien und Wanderfische. Schlecht gehe es auch etwa einem Drittel der geschützten natürlichen Lebensräume, besonders Wiesen und Weiden. Wälder hätten sich dagegen stabilisiert.

