Berlin (AFP) Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) will die Klage gegen die Aufhebung des Rahmenbetriebsplans für die Erkundung des Salzstocks Gorleben zurückziehen. Ihr Sprecher Michael Schroeren sagte am Mittwoch auf Anfrage in Berlin, Hendricks werde dem Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) voraussichtlich im Laufe des Tages eine entsprechende Weisung erteilen. Vor einem atompolitischen Kongress der Umweltverbände am Freitag und Samstag wolle die Ministerin damit den Verbänden sowie dem Land Niedersachsen ein Vertrauenssignal geben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.