Brüssel (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat die Europäer aufgefordert, neue Energiequellen zu erschließen und sich damit unabhängiger von Russland zu machen.

"Ich denke, es ist nützlich für Europa, seine eigenen Energievorkommen anzuschauen", sagte Obama am Mittwoch beim Treffen mit EU-Spitzenvertretern in Brüssel. Die EU-Staaten sollten ihre Energiepolitik überdenken, "um zusätzliche Wege zu finden, wie sie ihre Energieunabhängigkeit ausbauen und beschleunigen können."

Dabei bezog sich der US-Präsident auf die umstrittene Förderung von Schiefergas. In Europa steckt die Förderung des Gases aus tiefen Gesteinsschichten noch in den Kinderschuhen - ganz im Gegensatz zu den USA, die das Gas bereits exportieren. In Deutschland gibt es massive Widerstände gegen das sogenannte Fracking. Obama sagte: "Jede mögliche Energiequelle hat Schwierigkeiten oder Nachteile. (...) Es gibt keine perfekte, ideale und billige Energiequelle."

Obama machte dabei klar, dass Europa sich nicht allein auf die USA verlassen könne: "Die Vereinigten Staaten als Quelle von Energielieferungen ist eine Möglichkeit. Aber wir treffen unsere Wahl."

Bei den Energie-Importen hängt Europa am Tropf Russlands. Von dort bezieht die EU nach Angaben der EU-Kommission etwa je ein Drittel ihrer Importe an Rohöl (35 Prozent) und Erdgas (30 Prozent).

EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso begrüßte das Vorgehen der USA: "Es ist eine gute Nachricht, dass die USA Schiefergas auf den Weltmarkt bringen." Nach Worten Obamas wird das geplante transatlantische Freihandelsabkommen es den USA "sehr viel leichter" machen, Lizenzen für den Gasexport zu vergeben.

