New York (dpa) - Osama bin Ladens Schwiegersohn ist in New York wegen Mordverschwörung verurteilt worden. Das Strafmaß wurde zunächst nicht bekannt. Dem 48-Jährigen Sulaiman Abu Ghaith droht aber eine lebenslange Haftstrafe. Ghaith ist mit Fatima, einer der Töchter des getöteten Al-Kaida-Führers, verheiratet. Die Anklage hatte ihm Verschwörung zum Mord und Unterstützung von Al Kaida vorgeworfen. Er soll einer der wichtigsten Propagandisten des Terrornetzwerkes gewesen sein. Er war im vergangenen Jahr in Jordanien gefasst worden.

