Los Angeles (dpa) - Der Science-Fiction-Thriller "Transcendence" mit Johnny Depp kommt Mitte April in China und in den USA zeitgleich in die Kinos. "Deadline.com" zufolge läuft der Film am 18. April in China, dem weltgrößten Kinomarkt, ausschließlich im 3D-Format an.

Ab dem 31. März geht Depp dort auf eine große Werbetour. Kameramann Wally Pfister ("The Dark Knight Rises"), der für "Inception" den Oscar für die beste Kamera gewonnen hatte, gibt mit "Transcendence" sein Regiedebüt. Die Story dreht sich um einen Spezialisten für künstliche Intelligenz (Depp), der sich durch seine riskanten Experimente viele Feinde macht. Rebecca Hall, Paul Bettany, Kate Mara und Morgan Freeman spielen ebenfalls mit. In Deutschland soll der Film am 24. April anlaufen.