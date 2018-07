Paris (AFP) Chinas Staatschef Xi Jinping ist am Mittwoch in Paris vom französischen Präsidenten François Hollande empfangen worden. Xi wurde am zweiten Tag seines Staatsbesuchs in Frankreich zunächst mit militärischen Ehren am Invalidendom empfangen. Anschließend fuhren er und Hollande gemeinsam zu einem längeren Gespräch in den Elysée-Palast. Am späten Nachmittag sollten die beiden Staatschefs der Unterzeichnung von rund 20 Wirtschaftsvereinbarungen zwischen beiden Länder beiwohnen.

