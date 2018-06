Reims (AFP) Aus Wut über zurückgewiesene Zuneigung soll ein heute 93-Jähriger in Frankreich eine 82 Jahre alte Frau getötet haben. In der nordostfranzösischen Stadt Reims begann am Mittwoch der Prozess gegen Marcel G., der in Medien "Opi Marcel" genannt wird. Der verstört wirkende 93-Jährige kam von Gefängnisbeamten gestützt in den Gerichtssaal. Auf die wiederholte Begrüßung des Vorsitzenden Richters reagierte der Schwerhörige, Frankreichs ältester Gefängnisinsasse, zunächst nicht.

