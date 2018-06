Berlin (dpa) - Die Fußball-Profis des FC Bayern München haben die früheste Meisterschaft in der Bundesliga-Geschichte bei einer internen Feier begossen. Nach dem 3:1-Sieg gegen Hertha BSC, mit dem der deutsche Rekordchampion den 24. Titelgewinn am 27. Spieltag perfekt gemacht hatte, feierten Kapitän Philipp Lahm und Co. mit Trainern und Betreuern in einer Bar in Berlin. Die ersten Spieler wurden aber schon vor 3.00 Uhr wieder im Teamhotel gesichtet. Die Bayern fliegen am Mittag zurück nach München.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.