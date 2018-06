München (dpa) - Rund 16 Stunden nach dem Gewinn ihres 24. deutschen Meistertitels sind die Fußballprofis des FC Bayern pünktlich wieder in der Heimat gelandet. Pep Guardiola stieg am Münchner Flughafen als erster aus der Lufthansa-Sondermaschine. Empfangen wurde das Starensemble von Dutzenden Kamerateams, Fans waren dagegen keine ans Terminal gekommen. Nach der nächtlichen Sause in der Hauptstadt blieben die Bayern wortkarg. Die meisten der Spieler wurden von ihren Frauen oder Freundinnen abgeholt.

