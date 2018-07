Rio de Janeiro (SID) - Aufklärungstruppen des brasilianischen Militärs haben sich am Mittwoch Zugang zum Armenviertel Mare in unmittelbarer Nähe des internationalen Flughafens der Metropole Rio de Janeiro verschafft. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtet, besteht das Ziel der großangelegten Aktion darin, bereits im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft (12. Juni bis 13. Juli) für größtmögliche Sicherheit im Gastgeberland zu sorgen.

In dem Armenviertel war in der Vorwoche ein Polizist erschossen worden. Daraufhin kündigte Brasiliens Justizminister Eduard Cardozo am Dienstag den Einsatz des Militärs zur Vertreibung der herrschenden Drogenbanden und anderer krimineller Gruppen aus dem Problembezirk an.

Seit 2009 sind insgesamt 9500 Polizisten in 38 sogenannten Befriedungseinheiten in den Favelas von Rio tätig, um die Lage in den Griff zu bekommen. Das Militär unterstützt diese Kräfte nun in einer nicht definierten Truppenstärke.

Rio de Janeiro ist ein Touristenmagnet und einer der wichtigsten Spielorte der WM. In der Sechs-Millionen-Einwohner-Stadt werden insgesamt sieben Spiele ausgetragen, darunter das Finale.