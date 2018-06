Dortmund (SID) - Torjäger Robert Lewandowski vom deutschen Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund will sich mit einem Titel in Richtung Bayern München verabschieden. "Wir können die Bayern noch einmal ärgern", sagte der Pole der Sport Bild mit Blick auf das mögliche Duell der beiden Erzrivalen im Finale um den DFB-Pokal am 17. Mai in Berlin.

Platz zwei in der Bundesliga, den Pokalsieg und das Erreichen des Halbfinals der Champions League hat Lewandowski als Saisonziele formuliert. Dazu muss der BVB jedoch Real Madrid ausschalten, obwohl Lewandowski im Hinspiel am nächsten Mittwoch (20.45 Uhr/Sky und ZDF) gelbgesperrt ist.

?Ich habe mich wahnsinnig über die Gelbe Karte geärgert und hoffe sehr, dass wir mit einem guten Ergebnis aus Madrid abreisen. Dann werde ich noch motivierter in das Rückspiel gehen ? ich habe ja gute Erfahrungen mit Real gemacht. Ich traue uns ein Weiterkommen zu, auch wenn Real Favorit ist und Top-Form beweist", meinte der 25-Jährige.

Was die laufende Bundesliga-Saison angeht, ergänzte Lewandowski: "Ich hätte nie gedacht, dass wir wieder ähnlich viele Punkte Rückstand auf die Spitze haben würden wie in der vergangenen Saison. Das ist alles andere als gut gelaufen für uns, aber sicher auch der extremen Personalprobleme geschuldet." Aber: "Ich rede nicht gerne über verletzte Spieler. Wir haben immer eine gute Mannschaft auf das Feld geschickt."