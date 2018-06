Astana (dpa) - Die Europäische Fußball-Union UEFA treibt Pläne für einen revolutionären Wettbewerb für Nationalmannschaften voran.

Das Exekutivkomitee verabschiedete in Astana eine Resolution für eine Nationenliga, die in Spielzeiten ohne großes Turnier von der WM 2018 an ausgetragen werden soll. Das erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus UEFA-Kreisen.

Darüber entscheidet am Donnerstag der UEFA-Kongress, innerhalb eines Jahres sollen dann Details vom Komitee für Nationalmannschaftswettbewerbe unter Vorsitz von DFB-Präsident Wolfgang Niersbach ausgearbeitet werden. In mehreren Divisionen mit Auf- und Abstieg soll ein Sieger der Nationenliga ausgespielt werden. Es sollen auch mehrere Tickets für WM und EM vergeben werden, die bisherigen Qualifikationen für diese Großturniere bliebe allerdings bestehen. Die bisherigen Playoffspiele würden jedoch entfallen.

Die Setzliste würde sich nach aktuellen Plänen unter anderem an den Länderkoeffizienten orientieren, Deutschland wäre zunächst wie voraussichtlich auch andere Top-Nationen wie Spanien oder England für die höchste Division qualifiziert. In Dreier- und Vierergruppen gäbe es jeweils Hin- und Rückspiele, die Sieger der Gruppen aus der Top-Staffel sollen in einem Final Four aufeinandertreffen. Die Zahl der Freundschaftsspiele würde damit in diesen Jahren deutlich sinken, es sollen allerdings weiterhin Termine dafür freigehalten werden.

Die Pläne für eine Nationenliga bestehen bereits seit drei Jahren, es wäre nach der Europameisterschaft 2020 in 13 Austragungsländern die nächste Neuerung unter UEFA-Präsident Michel Platini.