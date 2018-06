Neu Delhi (dpa) - Ein Dorfrat in Indien hat ein Jeans-Verbot für Mädchen in 52 Dörfern im Norden des Landes ausgesprochen. Die Regel sei bei einem Treffen von Tausenden Vertretern der Dörfer beschlossen worden und gelte ab heute, berichtete die Nachrichtenagentur IANS. Die Dorfräte werden immer wieder für ihre Eingriffe in die Lebensweise der Menschen kritisiert. So verbot eine Versammlung im Bundesstaat Uttar Pradesh vor zwei Jahren laut Medienberichten auch Liebesheiraten und die Benutzung von Mobiltelefonen für Frauen.

