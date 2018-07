Limburg (dpa) - Der Limburger Bischof Franz-Peter Tebartz van Elst war stets über die ausufernden Kosten für den Bau des Limburger Bischofssitzes informiert. Außerdem ist er in erster Linie verantwortlich für die Kostenexplosion. Das stellt die Bischofskonferenz in ihrem heute veröffentlichten Abschlussbericht fest. Bischof und Domkapitel hätten geltendem Recht "in zahlreichen Fällen nicht Rechnung getragen". Der Papst hatte entschieden, den beurlaubten Tebartz-van Elst nicht in sein Amt zurückzuschicken.

