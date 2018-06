Limburg (dpa) - Der Limburger Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst hat beim Bau seines Amtssitzes nicht nur die Kosten klein rechnen lassen. Er habe auch kirchliche Regeln umgangen, Kontrollgremien außer Kraft gesetzt und die Baukosten durch Sonderwünsche in die Höhe getrieben, heißt es im Abschlussbericht der Prüfungskommission. Von Beginn an sei allen Beteiligten, also auch dem Domkapitel und dem Vermögensverwaltungsrat der Diözese, klar gewesen, dass sich der öffentlich angegebene Kostenrahmen für den Bau nicht einhalten lasse.

