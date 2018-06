Peking (dpa) - Der chinesische Künstler Ai Weiwei hat Staats- und Parteichef Xi Jinping in seine weltweit größte Ausstellung in Berlin eingeladen.

Der Präsident könne seinen Deutschlandbesuch am Freitag und Samstag nutzen, um sich mit seinem Werk auseinanderzusetzen, sagte der 56-jährige Künstler am Mittwoch in einem Interview der Nachrichtenagentur dpa in Peking. Die Ausstellung "Evidence" wird offiziell am 3. April im Martin-Gropius-Bau eröffnet.

"Wir haben sehr viel gemeinsam", sagte Ai Weiwei über sich und den Präsidenten. Beide hätten den gleichen familiären Hintergrund. Ihre Väter, der Dichter Ai Qing und Vizepremier Xi Zhongxun, seien "sehr gute Freunde" gewesen.

Ai Weiwei Ausstellung

Ai Weiwei auf Twitter

Ai Weiwei Homepage