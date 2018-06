Köln (dpa) - Alfred Biolek (79) hat zwei Adoptivsöhne - Scott und Keith. Die Adoption von Keith sei aber schon 30 Jahre her, sagte der frühere Talkshow-Moderator und Fernsehkoch im "Gala"-Interview.

Den heute 44-jährigen Schotten Scott Ritchie habe er im vergangenen Jahr adoptiert.

"Die Adoption hat rein gar nichts geändert", betonte Biolek. "Wir sind schon lange sehr eng." Sie kennen sich seit zwei Jahrzehnten. Scott, der nun den Doppelnamen Biolek-Ritchie führt, habe sich nach Bioleks schwerem Sturz vor vier Jahren sehr um ihn gekümmert. Man habe ihn aber zunächst gar nicht auf die Intensivstation lassen wollen.

Scott und er seien nie liiert gewesen, stellte Biolek klar. "Für mich würde das Vater-Sohn-Konstrukt sonst nicht funktionieren." Keith lebe inzwischen in Amerika.

Auf die Frage, ob er trotz zweier Adoptivsöhne leibliche Kinder vermisse, sagte Biolek: "Nein. Da hätte ich ja heiraten müssen. Das war zu der Zeit, als ich jung war, mit Männern nicht möglich. Auch so etwas wie heute, dass man als schwuler Mann mit einer lesbischen Frau zusammen ist und ein Kind mit ihr bekommt, gab es noch nicht."

Zusammen mit Scott hat Biolek eine Koch-App entwickelt. "Das ist wahrscheinlich die letzte große Sache in meinem Leben", sagte er. Vor dem Tod habe er keine Angst. "Wenn man so alt geworden ist wie ich, gehört er einfach dazu. Außerdem glaube ich an ein Leben nach dem Tod. Wie es sein wird, weiß ich aber nicht."