New York (dpa) - Nach mehr als zehn Jahren Ehe trennt geht das Promi-Traumpaar Gwyneth Paltrow (41) und Chris Martin (37) auseinander.

"Mit Herzen voller Traurigkeit haben wir entschieden, uns zu trennen", teilten die Hollywood-Schauspielerin und der Coldplay-Sänger am Dienstag auf Paltrows Webseite "Goop.com" mit. "Seit mehr als einem Jahr arbeiten wir, teilweise zusammen, teilweise alleine, daran, zu sehen, was zwischen uns möglich gewesen wäre, aber wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass auch wenn wir uns immer noch sehr lieben, wir getrennt bleiben werden."

Paltrow und Martin hatten im Dezember 2003 in Kalifornien geheiratet. Für beide war es die erste Ehe. Paltrow war zuvor unter anderem mit den Hollywood-Stars Brad Pitt und Ben Affleck zusammen gewesen.

Mit dem britischen Musiker Martin bekam die Oscarpreisträgerin 2004 die Tochter Apple und 2006 den Sohn Moses. "Wir sind und werden immer eine Familie bleiben und auf viele Arten und Weisen sind wir jetzt enger verbunden, als wir je waren", hieß es in der Mitteilung. Das Paar bat darum, seine Privatsphäre und die seiner Kinder zu respektieren.

Die 1972 in Los Angeles geborene Paltrow, die mit Filmen wie "Shakespeare in Love" und "Der talentierte Mr. Ripley" bekannt geworden war, war zuletzt in der "Iron Man"-Kinoreihe zu sehen gewesen. Martins Grammy-prämierte Band Coldplay hat für dieses Jahr ein neues Album angekündigt.