Nürnberg schlägt VfB - HSV remis gegen Freiburg - Bayer mit 500. Sieg

Berlin (dpa) - Der 1. FC Nürnberg ist im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga der Gewinner des 27. Spieltages. Die Franken verließen mit dem 2:0 über den direkten Konkurrenten VfB Stuttgart die Abstiegsränge. Im zweiten Kellerduell trennte sich der Hamburger SV 1:1 vom SC Freiburg. Der HSV steht auf dem Relegationsrang, Stuttgart rutschte auf Platz 17. Bayer Leverkusen schaffte nach neun Pflichtspielen ohne Erfolg mit dem 3:1 beim FC Augsburg den 500. Bundesligasieg und festigte Platz vier. Eintracht Frankfurt setzte sich mit dem 1:0 über Borussia Mönchengladbach ins gesicherte Mittelfeld ab. 1899 Hoffenheim gewann 3:1 gegen Hannover 96.

Köln festigt Tabellenführung in 2. Liga - Lautern patzt daheim

München (dpa) - Der 1. FC Köln hat in der 2. Fußball-Bundesliga seine Tabellenführung gefestigt. Die Domstädter feierten am Mittwoch einen 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den Karlsruher SC und verteidigten ihren Vier-Punkte-Vorsprung auf die SpVgg Greuther Fürth. Im Rennen um den Aufstieg patzte derweil der 1. FC Kaiserslautern beim 1:1 (1:1) gegen die abstiegsbedrohte Arminia aus Bielefeld. Schlusslicht Energie Cottbus gab einen Sieg über den TSV 1860 München aus der Hand und verpasste durch das 1:2 (1:0) den Sprung von den Abstiegsrängen. Erzgebirge Aue besiegte den FSV Frankfurt mit 2:1 (0:1).

Geisterspiel für FC Basel im Europa-League-Viertelfinale

Berlin (dpa) - Der FC Basel muss nach Fan-Ausschreitungen in Salzburg seine nächsten beiden Europapokalspiele ohne Zuschauer bestreiten. Das erste sogenannte Geisterspiel gibt es bereits am Donnerstag kommender Woche im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League gegen den FC Valencia. Ein zweiter Fan-Ausschluss wurde für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Das teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Mittwoch mit. Der Schweizer Meister muss außerdem eine Strafe von 107 000 Euro zahlen. Der Club kann Berufung gegen das Urteil der UEFA-Disziplinarkommission einlegen.

Florenz verliert ohne Gomez - Juve und Neapel siegen

Rom (dpa) - Ohne den verletzten Mario Gomez hat der AC Florenz einen Dämpfer im Kampf um die Champions-League-Plätze hinnehmen müssen. Gegen den kriselnden AC Mailand verloren die Toskaner in der italienischen Fußball-Meisterschaft am Mittwochabend 0:2 (0:1). Für die Rossoneri trafen Philippe Mexes (23. Minute) und Stürmer Mario Balotelli (64.). Lazio Rom, das auf Stürmer Miroslav Klose verzichten musste, unterlag am 30. Spieltag mit 0:2 (0:0) bei CFC Genua. An der Spitze der Serie A steht weiter Meister Juventus Turin, der 2:1 (2:0) gegen den FC Parma gewann. Den dritten Platz festigte der SSC Neapel durch einen 4:2 (4:0)-Sieg gegen Schlusslicht Catania Calcio.

FC Barcelona wieder voll im Titelrennen - 3:0 gegen Celta Vigo

Barcelona (dpa) - Der FC Barcelona mischt im Dreikampf um die spanische Fußball-Meisterschaft wieder voll mit. Drei Tage nach dem grandiosen 4:3-Sieg im Clásico beim Erzrivalen Real Madrid gewann die Mannschaft um Superstar Lionel Messi auch gegen Außenseiter Celta Vigo mit 3:0 (2:0). Jungstar Neymar (6. und 67. Minute) und Top-Torjäger Messi mit seinem 22. Saisontreffer (30.) erzielten am Mittwochabend im Camp Nou die Treffer für die überlegenen Katalanen. Der Titelverteidiger übernahm mit 72 Punkten - zumindest für zwei Stunden - die Führung in der Primera Division.

Liverpool rückt bis auf einen Punkt an Tabellenführer Chelsea heran

Liverpool (dpa) - Der FC Liverpool bleibt in der Premier League härtester Verfolger von Spitzenreiter FC Chelsea. Der frühere englische Fußball-Rekordmeister gewann am Mittwoch daheim 2:1 (1:0) gegen Abstiegskandidat FC Sunderland und liegt nur einen Punkt hinter den Londonern. Rang drei belegt Manchester City, das zwei Punkte weniger als Liverpool hat, aber auch zwei Spiele weniger als das Spitzenduo ausgetragen hat.

FC Bayern und Vettel mit Laureus Award geehrt

Kuala Lumpur (dpa) - Der FC Bayern München und der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel sind mit den Laureus World Sports Awards ausgezeichnet worden. Einen Tag nach dem Gewinn ihrer 24. deutschen Fußball-Meisterschaft nahm Paul Breitner am Mittwoch in Kuala Lumpur als Club-Repräsentant die Trophäe für die Münchener als beste Mannschaft des Jahres 2013 entgegen. Im Vorjahr hatte der FC Bayern neben dem Meistertitel die Champions League, den DFB-Pokal, den europäischen Supercup und die Club-WM geholt.

Werder-Chef Fischer hört auf - Kein Wechsel in Aufsichtsrat

Bremen (dpa) - Werder Bremens langjähriger Geschäftsführer Klaus-Dieter Fischer hört zum Jahresende auf. Der 73-Jährige legt nach Angaben des Fußball-Bundesligaclubs auch sein Amt als Präsident des Gesamtvereins nieder. Fischer bekräftigte am Mittwoch den seit längerer Zeit geplanten Ausstieg aus persönlichen Gründen und lehnte zugleich den ursprünglich vorgesehenen Wechsel in den Aufsichtsrat ab. Das Gremium wird 2016 neu gewählt.

DEL: Köln und Ingolstadt als Erste im Playoff-Halbfinale

Mannheim (dpa) - Die Kölner Haie und der ERC Ingolstadt sind als erste Teams in das Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga eingezogen. Im fünften Viertelfinalspiel gewannen die Kölner bei den Adler Mannheim Mittwochabend mit 2:1 und holten sich damit in der den benötigten vierten Sieg. Die Tore von John Tripp und Andreas Falk beendeten auch die Karriere des Mannheimer Trainers Hans Zach. Der frühere Meistertrainer hatte angekündigt, nach seinem Comeback seit Ende des Jahres wieder in den Ruhestand zurückkehren. Die Ingolstädter entschieden dank eines 5:4 bei den Krefeld Pinguinen die "Best-of-Seven-Serie" für sich.

Spitzentrio in der Handball-Bundesliga feiert deutliche Siege

Leipzig (dpa) - Das Führungstrio der Handball-Bundesliga hat am 28. Spieltag klare Siege eingefahren. Spitzenreiter THW Kiel hatte am Mittwochabend beim 31:20-Erfolg gegen Frisch Auf Göppingen leichtes Spiel und verteidigte mit 49:7-Zählern Rang eins. Verfolger Rhein-Neckar Löwen erledigte die Pflichtaufgabe beim Tabellenschlusslicht TV Emsdetten ohne Probleme. Die Mannheimer gewannen 44:32, im nächsten Bundesliga-Heimspiel ist Kiel zu Gast. Die Löwen haben derzeit zwei Punkte Rückstand. Der Tabellen-Dritte SG Flensburg-Handewitt siegte gegen den Bergischen HC mit 34:15 und liegt drei Zähler hinter dem THW.

Dakar feiert Löwen-Comeback: Peugeot will an alte Erfolge anknüpfen

Paris (dpa) - Peugeot wird bei der traditionsreichen Rallye Dakar ein Comeback feiern. Der Seriensieger der Jahre 1987-1990 gehe Anfang 2015 bei der härtesten Rallye der Welt nach dreijähriger Pause wieder an den Start, teilten Sprecher des französischen Automobilkonzerns und auch die Organisatoren des Wüstenklassikers am Mittwoch in Paris mit. Als Piloten hätten bereits Carlos Sainz und der fünfmalige Dakar-Motorrad-Sieger Cyril Despres zugesagt, hieß es. Das Projekt sei auf mehrere Jahre angesetzt.