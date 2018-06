Gaza (AFP) Die israelische Marine hat am Mittwoch zwei Boote beschossen und stark beschädigt, die Zigaretten und Tabak von Ägypten in den Gazastreifen schmuggeln wollten. Wie palästinensische Augenzeugen und Sanitätsdienste berichteten, wurden die Schiffe beschossen, als sie sich dem Hafen der Grenzstadt Rafah näherten. Zwei Männer seien leicht verletzt worden, die anderen Besatzungsmitglieder hätten sich unversehrt an Land gerettet.

