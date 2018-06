Seoul (AFP) Trotz internationaler Kritik hat Nordkorea erneut Mittelstreckenraketen getestet. Zwei Raketen seien am frühen Mittwochmorgen Richtung Osten abgefeuert worden und nach 650 Kilometern ins Meer gestürzt, sagte der Sprecher des südkoreanischen Verteidigungsministeriums, Kim Min Seok. Das US-Außenministerium sprach von einer "beunruhigenden und provokativen Eskalation". Die südkoreanische Präsidentin Park Geun Hye hielt sich am Mittwoch zu einem Staatsbesuch in Berlin auf.

