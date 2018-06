Oso (dpa) - Die Hoffnung auf Überlebende schwindet, doch die schwierige Suche im Schlamm geht unvermindert weiter. Nach dem Mega-Erdrutsch in Oso im US-Staat Washington werden seit Tagen nur noch Leichen geborgen.

Nach dem gewaltigen Erdrutsch im US-Staat Washington mit mindestens 16 Toten schwindet die Hoffnung, in dem Trümmerfeld noch Lebende zu finden. Seit der Katastrophe vom Samstag haben die mehr als 200 Rettungskräfte in dem riesigen Gebiet aus Schlamm, Geröll und Schutt kein Lebenszeichen entdeckt. Acht weitere Opfer wurden nach Angaben der Behörden gesichtet, aber noch nicht geborgen. 176 Menschen werden immer noch vermisst, sagte Einsatzleiter John Pennington am Mittwochvormittag (Ortszeit).

Diese Zahl, basierend auf Meldungen von Angehörigen und Freunden möglicher Vermisster, sei aber vage und würde später korrigiert werden, betonte der Beamte. Bei dem Erdrutsch waren rund 30 Häuser zerstört worden, nachdem schwere Regenfälle einen riesiger Berghang plötzlich abbrechen und talwärts rutschen ließen.

Wie auf Treibsand oder Glatteis müssen die Einsatzteams sich vorsichtig ihren Weg durch die 2,5 Quadratkilometer große Fläche bahnen. Regenfälle vom Dienstag und der Nacht zum Mittwoch weichten die Erdmassen weiter auf. Experten der Bundesbehörde FEMA und der Nationalgarde standen örtlichen Helfern zur Seite. Eine kleine Gruppe Freiwilliger aus der Gegend um Oso, das rund 100 Kilometer nördlich von Seattle liegt, helfen ebenfalls mit, da sie die Gegend gut kennen und mit Kettensägen und anderem schwerem Gerät umgehen können, wie der TV-Sender NBC berichtete. Mindestens eine der Leichen wurde von eigenen Familienmitgliedern gefunden.

Augenzeuge Day Brunner, der in dem Feld der Verwüstung seine Schwester suchte, sprach im CNN-Interview von "absolut chaotischer Zerstörung". 95 Prozent der Gegend sei nicht wiederzuerkennen. Überall seien Sand, Steine, Bäume, Trümmer und Autos verteilt. Rae Smith, die ihre Tochter vermisst, sagte CNN: "Es ist schrecklich, weil ich weiß, dass sie dort unten im Schlamm im Dunkeln ist." Ihre Familie habe seit Samstag nach der Vermissten gegraben.

Kevin Ryce flog eigens von der US-Ostküste ein, um seinen Verwandten bei der Suche nach vier vermissten Familienmitgliedern zu helfen, berichtete der Sender King5. Das Haus seines Cousins liegt mitten in der Erdrutschzone. Der Familienvater und drei seiner kleinen Kinder sind dort vermutlich im Schlamm begraben. Der vierjährige Sohn Jacob war am Samstag gerettet worden. Auch seine Mutter ist am Leben, sie war zu Zeitpunkt der Katastrophe nicht in dem Haus.

Washingtons Vizegouverneur Brad Owen wies die Kritik an örtlichen Behörden zurück, dass die Gefahr in Oso trotz mehrfacher Warnungen nicht rechtzeitig erkannt worden sei. Man hätte den Erdrutsch nicht voraussehen können, sagte Owen im NBC-Interview. Es gebe aber keine Zweifel, dass eine Untersuchung mögliche Versäumnisse der Behörden aufklären werde.

Schlammlawinen kommen besonders in den Bergen- und Küstenregionen im Westen der USA immer wieder vor. Besonders die drei Staaten an der Westküste - Washington, Oregon und Kalifornien - sind häufig betroffen. Jedes Jahr sterben durch Erdrutsche in den USA zwischen 25 und 50 Menschen, die von Geröll oder Trümmern erschlagen oder eingequetscht werden. Allein in den USA verursachen diese Notfälle jährlich rund 3,5 Milliarden US-Dollar Schaden.