Moskau (AFP) Russlands Präsident Wladimir Putin ist in seinem Land derzeit so beliebt wie seit Jahren nicht. Vier von fünf Russen unterstützen den politischen Kurs ihres Staatschefs, wie eine am Mittwoch veröffentlichte Umfrage des Instituts Lewada ergab. Denis Wolkow vom Lewada-Zentrum sprach von einer "Rekordunterstützung", seitdem die russischen Truppen 2008 in den Konflikt um die von Georgien abtrünnige Region Südossetien eingegriffen hatten. Damals hatte Putins Popularität in Russland bei 88 Prozent gelegen.

