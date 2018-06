Seoul (AFP) In der südkoreanischen Hauptstadt Seoul wird die Werbung für Schönheitsoperationen eingeschränkt. "Wir haben eine zunehmende Zahl von Beschwerden von Bürgern erhalten", sagte ein Vertreter der Stadtverwaltung am Mittwoch. Daher sei eine Neuregelung vorgesehen, nach der künftig nur noch maximal ein Fünftel aller Werbeflächen in den U-Bahn-Stationen für Schönheitsoperationen genutzt werden dürfe.

