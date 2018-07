New York (AFP) Infolge des Bürgerkriegs im Südsudan droht dort laut den Vereinten Nationen einen schwere Nahrungsmittelkrise. "Wir benutzen noch nicht das Wort Hungersnot, doch ist dies, was Millionen verletzlicher Menschen droht", sagte der Leiter des UN-Büros zur Koordinierung Humanitärer Angelegenheiten (OCHA), John Ging, am Dienstag nach einem Besuch des Landes. Fünf Millionen Menschen seien auf Unterstützung angewiesen. UN-Organisationen hätten jedoch Probleme, rechtzeitig vor Beginn der Regenzeit die notwendigen Lagerbestände aufzubauen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.