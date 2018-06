Frankfurt/Main (dpa) - Wegen des geplanten Verdi-Warnstreiks an sieben deutschen Flughäfen müssen sich Reisende an diesem Donnerstag auf massive Behinderungen einrichten.

Allein die Lufthansa streicht fast 600 Flüge und damit nahezu jede dritte geplante Verbindung. Vor allem innerdeutsche und europäische Flüge sind betroffen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Schwerpunkt der Ausstände des Flughafenpersonals ist das größte deutsche Drehkreuz in Frankfurt, wo vom frühen Morgen bis 14.30 Uhr gestreikt werden soll.

Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes zudem in München, Düsseldorf, Hamburg, Köln/Bonn, Stuttgart und Hannover zu Warnstreiks aufgerufen. Auch dort wird mit Beeinträchtigungen gerechnet.

In Berlin sind keine Arbeitsniederlegungen angekündigt. Eine von der Gewerkschaft nicht bezifferte Zahl von Mitarbeitern der Flughafenbetreiber arbeitet noch nach den Tarifbedingungen des öffentlichen Dienstes.

Die Warnstreiks weckten bereits im Vorfeld heftige Kritik der Luftverkehrsbranche. "Flughäfen werden immer mehr zum öffentlichkeitswirksamen Schauplatz für Tarifauseinandersetzungen. Was früher eine absolute Ausnahme war, darf nicht zur Regel werden", erklärte Ralph Beisel vom Flughafenverband ADV in Berlin.

Die Passagiere würden für branchenfremde Tarifkonflikte in Geiselhaft genommen, kritisierte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), Klaus-Peter Siegloch. Er verwies auf die Millionenverluste für die Fluggesellschaften, die unter Streiks litten, die gar nicht ihnen gelten.

Auch Lufthansa kritisierte die Verdi-Streiktaktik. "Wie schon bei dem Warnstreik des Sicherheitspersonals in Frankfurt vor gut einem Monat nimmt Verdi bewusst in Kauf, dass unbeteiligte Menschen und Unternehmen zur Durchsetzung von Gewerkschaftsforderungen instrumentalisiert werden. Alleine bei der Lufthansa Gruppe entstehen zudem Millionenschäden", sagte Vorstandsmitglied Bettina Volkens.

Die verschiedenen Airlines forderten ihre Fluggäste auf, sich auf der jeweiligen Website über den Status ihrer Flüge zu informieren. Für innerdeutsche Lufthansa-Tickets ist ein Umtausch in Bahnfahrkarten möglich. Umbuchungen sämtlicher abgesagter Flüge seien zudem kostenfrei möglich.

Die Interkontinentalflüge der Lufthansa von München sollen sämtlich stattfinden, während in Frankfurt einige bereits abgesagt sind. Die Tochter Germanwings plant den vollen Betrieb, wie ein Sprecher erläuterte. Der Ferienflieger Condor verlagert vier Fernflüge von Frankfurt nach Düsseldorf.

Dort werde mit geringeren Auswirkungen des Ausstands gerechnet, sagte ein Condor-Sprecher. Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft Air Berlin strich zunächst sechs Flüge. Es handele sich ausschließlich um Verbindungen zwischen Berlin-Tegel und Frankfurt sowie Wien und Frankfurt.

Die Bahn kündigte für den Donnerstag zusätzliche Züge an Knotenpunkten an. Alle verfügbaren Züge werden nach Worten eines Sprechers im Einsatz sein. Am Fernbahnhof am Frankfurter Flughafen und gegebenenfalls an weiteren Stationen will das Unternehmen zusätzliche Mitarbeiter einsetzen.

Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport will zusätzliches Personal abstellen und mit einem Notfall-Farbcode-System die Passagiere im Terminal besser lenken. Im Notfall stünden für gestrandete Transitgäste auch Feldbetten zur Verfügung, teilte ein Sprecher mit.

