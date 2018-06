Berlin (dpa) - Die am Davis-Cup-Eklat von Frankfurt beteiligten Tennisprofis Philipp Kohlschreiber und Tommy Haas werden nicht zum sogenannten Versöhnungstag nach Frankfurt/Main reisen. Das bestätigte Teamchef Carsten Arriens.

"Philipp war eingeladen, sieht sich aber nicht in der Lage zu kommen", sagte Arriens der Nachrichtenagentur dpa und kritisierte den Augsburger ungewöhnlich scharf: "Ich kann die Entscheidung von Philipp nicht nachvollziehen und finde sie enttäuschend. Es wäre auch für ihn eine gute Gelegenheit gewesen, sich zu präsentieren." Ob er Kohlschreiber für künftige Davis-Cup-Partien nominieren werde, ließ Arriens offen.

Dagegen kommt der verletzte Florian Mayer trotz seiner Absage für das Davis-Cup-Viertelfinale gegen Frankreich am Sonntag nach Frankfurt/Main. Das bestätigte das Management des 30 Jahre alten Bayreuthers auf Nachfrage. Auch der diesmal nicht berücksichtigte Daniel Brands werde im Sport- und Freizeitzentrum in Frankfurt-Kalbach dabei sein. Wegen eines Ödems am Schambein muss Mayer mehrere Wochen pausieren und fehlt dem deutschen Team vom 4. bis 6. April in Nancy. Mayer zählte neben Brands, Tommy Haas und Philipp Kohlschreiber zum Aufgebot beim Erstrunden-Sieg gegen Spanien Anfang Februar.