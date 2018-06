Bangkok (AFP) Makabrer Fund in einem Wald in Thailand: Polizisten haben dort hunderte Hundehäute entdeckt, die offenbar ins Ausland geschmuggelt werden sollten. Die in mehreren Säcken verpackten Hundehäute seien in an der Grenze zu Laos gefunden worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. In der Nähe seien zudem unzählige Hundeknochen entdeckt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.