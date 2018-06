Moskau (AFP) Die ukrainische Übergangsregierung hat den Leiter des Staatsfernsehens abgesetzt. Alexander Pantelejmonow, der noch unter dem entmachteten Staatspräsident Viktor Janukowitsch eingesetzt wurde, werde durch den Journalisten Surab Alassania ersetzt, erklärte die Regierung in Kiew am Mittwoch. Dessen Nominierung sei von "Vertretern der Mediengemeinde" vorgeschlagen und am Dienstag vom Kabinett beschlossen worden.

