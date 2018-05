New York (AFP) Der Entwickler des beliebten Videospiels Candy Crush peilt bei seinem Börsengang am Mittwoch den Verkauf von Aktien im Gesamtwert von 500 Millionen Dollar (363 Millionen Euro) an. Der Aktienpreis für den Börsengang an der New Yorker Wall Street wurde auf 22,50 Dollar festgesetzt, wie die Firma King Digital Entertainment am Dienstag mitteilte. Der Preis liegt damit in der Mitte der zuvor genannten Spanne von 21 bis 24 Dollar. Insgesamt werden 22,2 Millionen Aktien ausgegeben. Der Wert des Unternehmens wird mit 7,1 Milliarden Dollar taxiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.