Los Angeles (AFP) Nach elf Jahren Ehe haben die beiden Stars Gwyneth Paltrow und Chris Martin am Dienstag ihre Trennung bekanntgegeben. "Mit Herzen voller Traurigkeit haben wir entschieden, uns zu trennen", schrieben die US-Schauspielerin und der Sänger der Band Coldplay in einer gemeinsamen Erklärung auf Paltrows Website Goop.com. Sie hätten seit einem Jahr "hart gearbeitet", um zu sehen, "was möglich wäre", doch seien sie zum Schluss gekommen, dass sie trotz ihrer Liebe füreinander getrennt bleiben würden.

