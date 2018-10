Amman (AFP) US-Außenminister John Kerry und Palästinenserpräsident Mahmud Abbas sind am Mittwochabend in der jordanischen Hauptstadt zu Gesprächen über den Nahost-Friedensprozess zusammengetroffen. Kerry, der nach Angaben seiner Sprecherin "die Positionen der Konfliktparteien einander annähern" will, war zuvor vom jordanischen König Abdullah II. empfangen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.