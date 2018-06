Washington (AFP) Wieder ein Skandal beim Secret Service: Drei Leibwächter von US-Präsident Barack Obama sind nach einem Saufgelage in den Niederlanden nach Hause geschickt worden, wie ein Sprecher der Personenschutz-Behörde am Mittwoch bestätigte. Einer der Agenten, die eigentlich den Besuch Obamas in Amsterdam vorbereiten sollten, wurde laut "Washington Post" betrunken und bewusstlos in einer Hotellobby gefunden.

