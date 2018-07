New York (AFP) Der Medienunternehmer Rupert Murdoch hat seinen Sohn Lachlan zum Vizepräsidenten seiner beiden Hauptfirmen ernannt. Lachlan übernehme die Position sowohl bei der Pressegruppe News Corp als auch bei der Film- und Fernsehsparte 21st Century Fox, teilte Murdoch senior am Mittwoch mit. Der 42-jährige Sohn hatte bereits früher einen hohen Posten in Murdochs Holding innegehabt, diese jedoch im Jahr 2005 überraschend verlassen. Anschließend war Lachlan Murdoch als Manager eines von ihm gegründeten Investmentfonds tätig.

