Offenbach (dpa) - Der Frühling kommt am Wochenende zurück, aber vorher bestimmen Regen, Schnee und Frost das Wetter. Ab heute Abend werde Deutschland von Norden her zunehmend unter Hochdruckeinfluss geraten, sagte Meteorologe Lars Kirchhübel vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Dann hat die Sonne wieder freie Bahn und lässt die Temperaturen steigen, zum Wochenende auf frühlingshafte Werte bis an die 20-Grad-Marke.

Bis dahin müsse aber noch mancherorts mit winterlichen Straßenverhältnissen gerechnet werden. In den Nächten sei Frost möglich. Wenn die Straßen nass sind, kann es sehr glatt werden. "Die Zeit der Winterreifen ist also noch nicht vorbei", sagte Kirchhübel. Bis tief in den April hinein seien immer wieder Kälteeinbrüche mit Schneefall bis ins Flachland möglich.