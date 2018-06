München (dpa) - Siemens will trotz des angespannten Verhältnisses zwischen Moskau und Berlin weiter in Russland investieren. "Wir setzen auf eine langfristige Wertepartnerschaft", sagte der Vorstandsvorsitzende Joe Kaeser bei einem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in der Residenz Nowo-Ogarjowo bei Moskau. Kaeser sagte zu möglichen schärferen Sanktionen des Westens gegen Russland, Siemens respektiere das Primat der Politik. Im ZDF hob er jedoch hervor, Siemens lasse sich von kurzfristigen Turbulenzen in der langfristigen Planung nicht leiten.

