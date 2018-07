Minneapolis (SID) - Die Atlanta Hawks mit Neuling Dennis Schröder bangen nach der vierten Niederlage in Folge mehr denn je um die Play-off-Teilnahme in der Basketball-Profiliga NBA. Das Team um den NBA-Rookie aus Braunschweig verlor bei den Minnesota Timberwolves mit 83:107 und liegt im Osten als Achter weiter auf dem letzten Play-off-Platz. Schröder blieb in 10:42 Minuten Spielzeit blass und kam nur auf zwei Punkte.

Immer enger wird es auch für Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks. Dallas-Konkurrent Phoenix Suns gewann bei den Washington Wizards mit 99:93 und verdrängte die spielfreien Mavericks im Westen auf den neunten Rang, der nicht mehr für die Play-offs reicht.

Im Topspiel der Liga sicherten sich die Indiana Pacers durch ein 84:83 gegen Meister Miami Heat den Titel in der Central Division. Vor 18.165 Zuschauern lag Miami bis kurz vor Schluss noch mit 80:76 in Führung, ehe acht Pacers-Punkte in Folge die Wende bedeuteten.