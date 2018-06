Münster (AFP) Lottofreunde können sich am Freitag auf den bislang größten Jackpot in der deutschen Geschichte freuen: Auf rund 47 Millionen Euro ist der Gewinn in der Lotterie Euro-Jackpot in der Spielklasse 1 inzwischen angewachsen, teilte die Lotto-Gesellschaft Westlotto am Donnerstag in Münster mit. "Seit zehn Wochen hat kein Tipper diese Gewinnklasse mehr treffen können!"

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.