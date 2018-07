Jerusalem (AFP) Der russische Präsident Wladimir Putin hat seiner einstigen Deutschlehrerin laut einem Pressebericht eine kleine Wohnung in ihrer jetzigen Heimatstadt Tel Aviv gekauft. Die 93-jährige Mina Juditskaja Berliner sagte der israelischen Nachrichtenseite Ynet am Mittwoch, sie habe ihren früheren Schüler während dessen Besuch in Israel im Jahr 2005 wiedergetroffen. Sie habe ihm damals gesagt, dass sie gern eine Wohnung nahe des Markts und des zentralen Busbahnhofs hätte. Daraufhin sei ein russischer Beamter zu ihr gekommen, um sie zur Besichtigung von Wohnungen mitzunehmen.

