Berlin (AFP) Die 32-jährige Fraktionsvorsitzende der Linken in Hessen, Janine Wissler, soll nach einem Pressebericht Nachfolgerin von Sahra Wagenknecht als Parteivize werden. Parteichef Bernd Riexinger sagte der "Berliner Zeitung" vom Donnerstag: "Sie ist ein richtiges politisches Talent, hat in Hessen klug operiert und gehört zum viel versprechenden Personaltableau der Linken." Wissler zählt zum linken Flügel der Partei, hat aber im vorigen Jahr in Hessen mit SPD und Grünen Gespräche über ein rot-rot-grünes Bündnis geführt.

