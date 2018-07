Paris (AFP) Der Golfstaat Katar will 22 Hubschrauber vom Typ NH90 bei einem europäischen Konsortium um Airbus Helicopters bestellen. Katar habe eine entsprechende Absichtserklärung für den Kauf in einem Gesamtwert von fast zwei Milliarden Euro unterzeichnet, teilte am Donnerstag das Verteidigungsministerium in Paris mit. Zudem habe Katar angekündigt, zwei Airbus-Flugzeuge für Luftbetankungen vom Typ MRTT kaufen zu wollen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.