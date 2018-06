Madrid (SID) - Im Kampf um die spanische Meisterschaft hat Real Madrid nach der Niederlage im Clásico erneut Federn gelassen: Der Viertelfinal-Gegner in der Champions League von Borussia Dortmund verlor beim FC Sevilla 1:2 (1:1). Dagegen gewannen die Konkurrenten FC Barcelona und Atlético Madrid ihre Spiele: Barça schlug Celta de Vigo 3:0 (2:0), Atlético bezwang den FC Granada 1:0 (0:0).

Damit bleibt Atlético Tabellenführer in der Primera División (73 Pkt.) - Titelverteidiger Barcelona (72) überholt Real (70), das nun zwei Niederlagen in Folge erlebt hat.

Barça, das am Sonntag Real im Spitzenduell 4:3 bezwang, hatte im frühen Spiel am Mittwoch imposant vorgelegt: Beim jederzeit ungefährdeten Sieg im 1000. Liga-Heimspiel im Camp Nou trafen die Superstars Neymar (6./67.) und Lionel Messi (30.). Sorgen bereitet den Katalanen jedoch die Verletzung von Nationaltorwart Victor Valdés: Der 32-Jährige zog sich in der 21. Minute einen Kreuzbandriss zu und fällt voraussichtlich sechs Monate aus.

In Sevilla brachte Weltfußballer Cristiano Ronaldo Real mit seinem 27. Tor im 26. Spiel in Führung (14.). Doch nur vier Minuten später glich Bacca für die Andalusier, die mit den Ex-Bundesligaspielern Ivan Rakitic und Marko Marin aufliefen, aus. Im Anschluss taten sich die Madrilenen schwer, suchten lange die Lücke. Doch anstelle in Führung zu gehen, kassierten die Königlichen noch den zweiten Gegentreffer, wiederum durch Bacca (72.).

Zeitgleich tat sich Atlético Madrid vor heimischem Publikum im Vicente Calderón lange Zeit gegen den FC Granada schwer. Erst in der 63. Minute erzielten die Rojiblancos den Siegtreffer durch Torjäger Diego Costa. Der spanische Nationalspieler traf per Kopfball nach einer Ecke des ehemaligen Bayern-Profis José Sosa. Für Costa war es der 24. Treffer in der laufenden Saison.