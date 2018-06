New York (dpa) - UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat sich besorgt über den neuerlichen Raketenstart in Nordkorea gezeigt. "Solche Starts sind kontraproduktiv für den Aufbau von Vertrauen in der Region", sagte Ban nach einer Mitteilung der Vereinten Nationen. Ban rief Nordkorea auf, seine Raketenaktivitäten zu unterlassen und gemeinsam mit anderen betroffenen Ländern zum Dialog und zur Diplomatie beizutragen. Nordkorea hatte nach südkoreanischen Informationen zwei Mittelstreckenraketen in Richtung offenes Meer abgefeuert.

