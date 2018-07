Sepang (dpa) - Adrian Sutil sieht noch viel Steigerungspotenzial bei seinem Sauber-Rennwagen. "Wir können uns überall verbessern", sagte der Formel-1-Pilot aus Gräfelfing im Fahrerlager auf dem Sepang International Circuit.

Er erwarte, dass er beim Großen Preis von Malaysia besser abschneiden werde als beim Saisonauftakt in Melbourne. "Da waren wir Elfter. Wir wollen nach vorne", sagte Sutil.

Das von tropischer Hitze und extremer Luftfeuchtigkeit geprägte Rennen bezeichnete Sutil "als technisch sehr schwierig". Zudem sei es vor allem für den Motor "eine größere Herausforderung als während der letzten Jahre". In dieser Saison tritt die Formel 1 mit Turbo-Triebwerken an. Die Sechszylinder-Motoren müssen in Malaysia ihren ersten Hitzetest bestehen.

Bei einem Kurzurlaub in Port Douglas am Great Barrier Riff in Australien hatte Sutil beim Schnorcheln eine folgenlose Begegnung mit einem kleinen Hai. "Der tauchte plötzlich auf, das war so nicht geplant", berichtete er von dem harmlosen Erlebnis im Meer.