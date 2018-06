Berlin (dpa) - Helene Fischer ist die große Gewinnerin des Echo 2014. Die Sängerin gewann am Abend in Berlin zwei der Musik-Trophäen - für das Album des Jahres und den erfolgreichsten Schlager. Fischer führte als Moderatorin auch durch die Show. Zu der Gala waren Stars aus dem In- und Ausland gekommen: Pop-Ikonen Shakira und Kylie Minogue stellten ihre neuen Lieder vor. Robbie Williams wurde als Künstler Rock/Pop international geehrt. Der Musiker meldete sich aus Los Angeles und verkündete: "Deutschland ist meine feste Freundin, die damit zu meiner Verlobten wird".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.